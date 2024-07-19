Забарний може стати одноклубником Зінченка

Лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, проявляє інтерес до центрального захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє портал CaughtOffside.

"Вишні" готові розглянути пропозиції щодо 21-річного українця. Сума ймовірного трансферу може скласти 40-45 млн фунтів.

Клубні скаути "канонірів" переглядали Забарного на Євро-2024 та залишили позитивні відгуки.

Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться українським центрбеком.

Раніше повідомлялося, що Арсенал має намір підписати італійського центрального захисника.