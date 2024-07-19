Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний може стати одноклубником Зінченка

Станіслав Лисак — 19 липня, 23:34
Забарний може стати одноклубником Зінченка

Лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, проявляє інтерес до центрального захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомляє портал CaughtOffside.

"Вишні" готові розглянути пропозиції щодо 21-річного українця. Сума ймовірного трансферу може скласти 40-45 млн фунтів.

Клубні скаути "канонірів" переглядали Забарного на Євро-2024 та залишили позитивні відгуки.

Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться українським центрбеком.

Раніше повідомлялося, що Арсенал має намір підписати італійського центрального захисника.

Арсенал (Лондон) Борнмут Ілля Забарний Олександр Зінченко

Ілля Забарний

Забарний відновив тренування з Борнмутом
Русин — про Україну на Євро-2024: Подобаються слова Забарного, що лайно трапляється
Забарний став обличчям українсько-британської кіберспортивної команди
Забарний: Я зробив недостатньо на цьому Євро
Я спустошений: Забарний прокоментував виліт України з Євро-2024

Останні новини