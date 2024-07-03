Калафіорі може стати гравцем Арсеналу

Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі близький до підписання угоди з Арсеналом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Каноніри" зробили італійському футболісту довгострокову пропозицію, якщо клубу вдасться домовитися з Болоньєю, то італієць зможе підписати угоду до 2029 року, із зарплатою в 3.5 мільйонів євро на рік.

🚨 Excl. - #Arsenal have reached an agreement in principle with Riccardo #Calafiori for a contract until 2029 (€3,5M/year). #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2024

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії вилетів з Євро-2024.