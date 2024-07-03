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Калафіорі може стати гравцем Арсеналу

Андрій Яросименко — 3 липня, 17:41
Калафіорі може стати гравцем Арсеналу

Центральний захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі близький до підписання угоди з Арсеналом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Каноніри" зробили італійському футболісту довгострокову пропозицію, якщо клубу вдасться домовитися з Болоньєю, то італієць зможе підписати угоду до 2029 року, із зарплатою в 3.5 мільйонів євро на рік.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії вилетів з Євро-2024.

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