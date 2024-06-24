Європейський гранд зацікавлений у підписанні Забарного

Парі Сен-Жермен хоче придбати центрального захисника Борнмута і збірної України Іллю Забарного.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, у підписанні 21-річного центрбека зацікавлені чимало провідних клубів Європи. Оскільки зараз Ілля виступає у складі національної команда на Євро-2024, найближчим часом кількість претендентів може тільки збільшитися.

Борнмут хоче, щоб Забарний залишився в команді на наступний сезон, але очікується, що у це вікно "вишеньки" отримають пропозиції, від яких буде важко відмовитися.

Нагадаємо, сезон-2023/24 став найкращим в історії Борнмута, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв ключову роль в успіхах "вишеньок", відігравши 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ обурив українців, підписавши російського воротаря.