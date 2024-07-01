Болонья очікує пропозиції від клубів АПЛ щодо Калафіорі
Керівництво Болоньї очікує пропозиції щодо центрального захисника Ріккардо Калафіорі від клубів Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомив директор клубу Джованні Сарторі.
"Я думаю, що він не приєднається до Ювентуса, Ймовірно, він може поїхати за кордон, якщо ми вирішимо його продати... Ми хотіли б залишити Калафіорі, тому подивимося, що станеться", — розповів Сарторі.
У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії вилетів з Євро-2024.