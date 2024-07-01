Болонья очікує пропозиції від клубів АПЛ щодо Калафіорі

Керівництво Болоньї очікує пропозиції щодо центрального захисника Ріккардо Калафіорі від клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив директор клубу Джованні Сарторі.

"Я думаю, що він не приєднається до Ювентуса, Ймовірно, він може поїхати за кордон, якщо ми вирішимо його продати... Ми хотіли б залишити Калафіорі, тому подивимося, що станеться", — розповів Сарторі.

🚨🇮🇹 Bologna expect Premier League clubs to bid for Riccardo Calafiori, as revealed.



Director Sartori confirms: “I think he will NOT end up joining Juventus”.



“Probably he can go abroad, in case we decide to sell him…”.



“We’d like to keep Calafiori so let’s see what happens”. pic.twitter.com/qg7TGQcKsw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії вилетів з Євро-2024.