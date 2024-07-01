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Болонья очікує пропозиції від клубів АПЛ щодо Калафіорі

Станіслав Лисак — 1 липня, 23:37
Болонья очікує пропозиції від клубів АПЛ щодо Калафіорі

Керівництво Болоньї очікує пропозиції щодо центрального захисника Ріккардо Калафіорі від клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив директор клубу Джованні Сарторі.

"Я думаю, що він не приєднається до Ювентуса, Ймовірно, він може поїхати за кордон, якщо ми вирішимо його продати... Ми хотіли б залишити Калафіорі, тому подивимося, що станеться", — розповів Сарторі.

У попередньому сезоні центрбек провів 40 матчів за Болонью, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше Калафіорі разом зі збірною Італії вилетів з Євро-2024.

Чемпіонат Англії, АПЛ Болонья Ріккардо Калафіорі

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