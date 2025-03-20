Сімейна характеристика: Калафіорі розповів про метод Артети, який вмовив його перейти в Арсенал

Захисник Арсенала Ріккардо Калафіорі поділився історією того, як головний тренер Арсенала Мікель Артета вмовий його погодитися на трансфер в Лондон.

Слова 22-річного італійця наводить Goal.

Після успішного сезону-2023/24 у складі Болоньї Калафіорі став трансферною ціллю багатьох топових команд Європи. І саме Артета зробив так, щоб футболіст захотів продовжити свою кар'єру "каноніром".

"Мене одразу ж вразило те, наскільки він дбав про те, щоб познайомитися зі мною ближче. Одного разу по телефону він надіслав мені кілька фотографій моєї сім'ї та попросив розповісти, що кожен член сім'ї означає для мене. Нічого подібного зі мною раніше не траплялося. Я не кажу, що він переконав мене лише цим, але це, безумовно, був важливий момент", – сказав Калафіорі.

Арсенал заплатив за перехід італійського захисника 45 мільйонів євро. Гравець майже одразу став основним у команді Артети. Цього сезону Ріккардо взяв участь у 26 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 6 жовтих карток.

Раніше з'явилася інформація, що Арсенал збирається підписати новий довгостроковий контракт з одним зі своїх лідерів.