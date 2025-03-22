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Калафіорі залишив розташування збірної Італії

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 07:44
Калафіорі залишив розташування збірної Італії
Ріккардо Калафіорі
Арсенал

Захисник лондонського Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі отримав травму та не допоможе своїй національній команді у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй проти Німеччини.

Про це повідомила пресслужба "Скуадри".

У поєдинку з німецьким колективом в ігровому епізоді у Калафіорі роз'їхались ноги, після чого у футболіста діагностували розтягнення зв'язок та забій лівого коліна.

Строки відновлення Ріккардо наразі невідомі, а сам захисник вирушить у Лондон, де його реабілітацією займатимуться місцеві лікарі.

Цього сезону Ріккардо взяв участь у 27 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 6 жовтих карток.

Зазначимо, що матч-відповідь між Італією та Німеччиною заплановано на завтра, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Огляд першого поєдинку, в якому перемогу святкували підопічні Нагельсманна, доступний на сайті "Чемпіон".

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Ріккардо Калафіорі

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