Калафіорі залишив розташування збірної Італії
Захисник лондонського Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі отримав травму та не допоможе своїй національній команді у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй проти Німеччини.
Про це повідомила пресслужба "Скуадри".
У поєдинку з німецьким колективом в ігровому епізоді у Калафіорі роз'їхались ноги, після чого у футболіста діагностували розтягнення зв'язок та забій лівого коліна.
Строки відновлення Ріккардо наразі невідомі, а сам захисник вирушить у Лондон, де його реабілітацією займатимуться місцеві лікарі.
Цього сезону Ріккардо взяв участь у 27 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 6 жовтих карток.
Зазначимо, що матч-відповідь між Італією та Німеччиною заплановано на завтра, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Огляд першого поєдинку, в якому перемогу святкували підопічні Нагельсманна, доступний на сайті "Чемпіон".