Калафіорі залишив розташування збірної Італії

Захисник лондонського Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі отримав травму та не допоможе своїй національній команді у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй проти Німеччини.

Про це повідомила пресслужба "Скуадри".

У поєдинку з німецьким колективом в ігровому епізоді у Калафіорі роз'їхались ноги, після чого у футболіста діагностували розтягнення зв'язок та забій лівого коліна.

🚨 Riccardo #Calafiori, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio SX riportato nella partita contro la Germania, è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica e farà rientro al club di… pic.twitter.com/86Lh6vt7LD — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 21, 2025

Строки відновлення Ріккардо наразі невідомі, а сам захисник вирушить у Лондон, де його реабілітацією займатимуться місцеві лікарі.

Цього сезону Ріккардо взяв участь у 27 матчах в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 голи, 2 асисти та 6 жовтих карток.

Зазначимо, що матч-відповідь між Італією та Німеччиною заплановано на завтра, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Огляд першого поєдинку, в якому перемогу святкували підопічні Нагельсманна, доступний на сайті "Чемпіон".