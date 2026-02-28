Вихованця Динамо мобілізували до лав ЗСУ – інсайдери

Вихованця київського Динамо Богдана Чуєва було мобілізовано до Збройних сил України.

Про це повідомив Telegram-канал "Футбол з вертольота".

За інформацією джерела, захисник Лівого Берега збирався підписати контракт з аутсайдером УПЛ Полтавою. Під час перегляду 26-річного футболіста було мобілізовано. Наразі Богдан перебуває в одному з навчальних центрів у Сумській області.

Зазначимо, що Чуєв є вихованцем столичного Динамо. Він перебував у структурі "біло-синіх" упродовж п'яти років, виступаючи за юнацькі команди.

Наприкінці 2018 року Богдан залишив Динамо на правах вільного агента та підписав дворічний контракт з Ворсклою, за яку зіграв 1 матч в УПЛ. Згодом Чуєв виступав за Гірник-Спорт, Минай та Лівий Берег. На рівні УПЛ провів 33 матчі та відзначився 1 асистом.

Раніше повідомлялося про мобілізацію ексгравця Динамо Дениса Гармаша. Зірковий футболіст пройшов ВЛК та приєднався до ЗСУ.