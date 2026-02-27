Міністерство включилося, вирішує питання: президент Федерації шашок розповів деталі щодо мобілізації Анікєєва

Нещодавно український інфопростір сколихнула інформація від народного депутату України від партії "Слуга народу" Георгія Мазурашу. Він сказав, що Юрій Анікєєв був мобілізований і проходить службу у штурмовому підрозділі.

А це визначна постать у шашках для України: 42-річний Анікєєв є багаторазовим переможцем та призером міжнародних змагань з шашок. У 2023 році виграв чемпіонат світу в Кюрасао в шашках-100 і став першим українцем, який здобув цей титул у чоловічій категорії.

Чемпіон поспілкувався з президентом Федерації шашок України Анатолієм Яценком. Функціонер розповів деталі цієї ситуації.

Юрій Анікєєв Фото rigaopen.lv

– Розкажіть про ситуацію з Юрієм Анікєєвим? Повідомлялося, що його нещодавно мобілізували.

– Я деталей не знаю, бо не був присутній, але історія така. Другого лютого подзвонив віцепрезидент федерації Леонід Бройтман і каже: "дзвонила мати Юри, каже, що він мобілізований, знаходиться в учебці й не знає, що робити".

– А в нього не було броні чи відстрочки?

– Не було з 2023 року, тому що міжнародна федерація інтелектуальних видів спорту з початку COVID перестала проводити комплексні змагання, всесвітні інтелектуальні ігри.

Через це Міністерство молоді та спорту сказало, що ви не можете мати штатну збірну. А якщо її немає, то, згідно з законодавством, контракту з міністерством і броні теж немає. Таким чином він втратив цю бронь.

За всю історію був лише один видатний спортсмен, який виграв чемпіонат світу з у двох класичних видах – це Олександр Шварцман. А у 2023 році другим став Юрій Анікєєв. Тобто це постать для шашок унікальна і перша в історії України. Можливо, окрім цих двох таких більше не буде.

– А зараз з ним є зв'язок?

– Вже четвертий день немає. У нього були неоновлені дані. Він не служив у незалежній Україні, бо ще коли був молодим серйозно зламав руку. На той час його не брали. У Анікєєва дві освіти, але немає військової кафедри. Тому його могли взяти тільки в категорію "солдати". Це реальна проблема.

Читайте також : Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку

– Чи можна щось зробити, щоб він повернувся до змагань?

Зараз підключилося Харківське обласне управління – він після кожного виступу за кордоном повертався в Харків. Зрозуміло, що треба йому допомагати, міністерство включилося, прийняло нашу позицію. І зараз вирішують питання.

Позавчора був підписаний перший наказ, щоб відрядити його на два місяці, з 12 березня по 15 травня, щоб він міг пройти НТЗ, взяти участь в етапі Кубку світу у Франції та в командному чемпіонаті світу серед збірних.

А потім подивимося, що далі робити, проте важливо, що питання зрушило з місця. Наразі чекаємо, доки він нам відповість та надасть потрібну інформацію, щоб подати її в міністерство.