Рафінья відповів на критику Роналдінью на адресу збірної Бразилії
Півзахисник Барселони та збірної Бразилії Рафінья не згоден із критикою Роналдінью на адресу національної команди.
Його слова передає 365scores.com.
"Це було несподіванкою не тільки для мене, а й для всіх. Я вважаю, що ви повинні знати набагато більше, ніж я. Він ніколи не робив подібних заяв. Він завжди виявляв підтримку. Це здивувало багатьох людей. Я вважаю його кумиром, орієнтиром і для всіх інших у команді також. Усі дивляться на нього як на орієнтир. Для нас це був удар. Ми не згодні, я не згоден.
Я вже третій рік виступаю за національну команду, і все, що я бачу тут, — це відданість, бажання та гордість у цій футболці. Я не погоджуюся з тим, що було сказано про те, що середні гравці носять футболки. Я абсолютно не згоден. Кожен тут має якість і заслуги, щоб носити цю футболку", — сказав Рафінья.
Нагадаємо, напередодні легендарний футболіст різко висловився про рівень гри бразильців. Він заявив, що ця збірна є однією з найслабших команд за останні роки.