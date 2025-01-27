Неймар близький до повернення в рідний Сантос

Вінгер Аль-Хіляля Неймар близький до повернення у свій рідний клуб – Сантос.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець погодився на значне зниження зарплати, а клуби досягли усної домовленості про перехід бразильця.

Зазначається, що наступного тижня відбудуться формальні кроки для узгодження остаточної формули переходу від Саудівського клубу.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.



Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.



Neymar already said yes to the move…



…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025

Сантос є рідним клубом 32-річного гравця, куди він приєднався у далекому 2003 році. Саме в цій команді Неймар став зіркою, а потім перейшов до Барселони за 88 млн євро.

До Аль-Хіляля лівий хавбек приєднався влітку 2023 року, перейшовши з ПСЖ за 90 мільйонів євро. Проте за півтора роки через дві важкі травми футболіст взяв участь у всього 7 матчах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш повідомив, що Неймар не потрапить до заявки команди на другу частину сезону.