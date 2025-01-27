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Неймар близький до повернення в рідний Сантос

Станіслав Лисак — 27 січня 2025, 08:24
Бразильський футболіст Неймар
Неймар
Getty Images

Вінгер Аль-Хіляля Неймар близький до повернення у свій рідний клуб – Сантос.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець погодився на значне зниження зарплати, а клуби досягли усної домовленості про перехід бразильця.

Зазначається, що наступного тижня відбудуться формальні кроки для узгодження остаточної формули переходу від Саудівського клубу.

Сантос є рідним клубом 32-річного гравця, куди він приєднався у далекому 2003 році. Саме в цій команді Неймар став зіркою, а потім перейшов до Барселони за 88 млн євро.

До Аль-Хіляля лівий хавбек приєднався влітку 2023 року, перейшовши з ПСЖ за 90 мільйонів євро. Проте за півтора роки через дві важкі травми футболіст взяв участь у всього 7 матчах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш повідомив, що Неймар не потрапить до заявки команди на другу частину сезону.

Аль-Хіляль Неймар Сантос

Неймар

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