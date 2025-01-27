Неймар близький до повернення в рідний Сантос
Вінгер Аль-Хіляля Неймар близький до повернення у свій рідний клуб – Сантос.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець погодився на значне зниження зарплати, а клуби досягли усної домовленості про перехід бразильця.
Зазначається, що наступного тижня відбудуться формальні кроки для узгодження остаточної формули переходу від Саудівського клубу.
Сантос є рідним клубом 32-річного гравця, куди він приєднався у далекому 2003 році. Саме в цій команді Неймар став зіркою, а потім перейшов до Барселони за 88 млн євро.
До Аль-Хіляля лівий хавбек приєднався влітку 2023 року, перейшовши з ПСЖ за 90 мільйонів євро. Проте за півтора роки через дві важкі травми футболіст взяв участь у всього 7 матчах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.
Раніше головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш повідомив, що Неймар не потрапить до заявки команди на другу частину сезону.