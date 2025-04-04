Олімпійський чемпіон оцінив гольовий забіг Еланги в матчі проти Манчестер Юнайтед

Олімпійський чемпіон з бігу 2004 року Даррен Кемпбелл вважає, що вінгер Ноттінгем Фореста Ентоні Еланга не зміг би успішно виступити на Олімпійських іграх.

Слова 51-річного англійця наводить GOAL.

Еланга вразив багатьох своїм забігом у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0). 22-річний швед пробіг з м'ячем зі своєї половини поля до воріт колишньої команди, після чого завдав результативного удару.

Проте Кемпбел пояснив, чому Еланга не змагався б за олімпійські нагороди.

"Швидкість, яку він використовує, це щоб грати у футбол, вміти вести м'яч, не відставати від м'яча. Його прискорення буде швидким, тому що, знову ж таки, у футболі більшість речей, які ви робите, знаходяться на відстані більше 5-10 метрів. Футболіст ніколи не стартує з блоків, тож це один з аспектів, про який вам доведеться домовитися, виходячи з цієї позиції, щоб генерувати силу", – сказав Кемпбелл.

Варто зазначити, що Кемпбелла добре знають у футбольних колах: він проводив тренування для Манчестер Юнайтед, Челсі та Евертона. Олімпієць вважається фахівцем з темпу та прискорення.

Даррен пригадав часи, коли він працював з вінгером Фулгема Адамою Траоре.

"Траоре, до того, як він перейшов в Астон Віллу, ми працювали в Мідлсбро... Він цікавий випадок. Як би це сказати? Це як ваша машина: вам потрібно перемикати передачі. Так от, з таким, як Адама, достатньо третьої передачі, четвертої передачі. Він такий потужний, такий швидкий. Ми вчили його просто їхати на четвертій передачі. Не переходити на п'яту".

Завдяки перемозі над Манчестер Юнайтед Ноттінгем Форест закріпився на трьому місці таблиці чемпіонату Англії. Після 30 зіграних турів команда Нуну Ешпіріту Санту має 57 очок, відстаючи на 4 бали від Арсеналу, який іде другим.

Раніше колишній гравець Арсенала Еммануель Петі назвав Рубена Аморіма та Жузепа Гвардіолу тренерами, які найбільше розчарували в цьому сезоні.