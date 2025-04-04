Аморім та Гвардіола – головні розчарування сезону серед тренерів АПЛ

Колишній гравець Арсенала Еммануель Петі вважає, що Рубен Аморім та Жузеп Гвардіола входять до групи тренерів, які розчарували найбільше цього сезону.

Слова 54-річного француза наводить Goal.

На думку Петі, ці фахівці не виправдали очікувань, проводячи один з найпровальніших сезонів у своїх кар'єрах. Ексхавбек "канонірів" не забув додати до них наставника Тоттенгема Ангелоса Постекоглу.

"Мені важко сказати, що тренером, який найбільше розчарував цього сезону, був Гвардіола, але я думаю, що він у групі таких тренерів. Я б відніс до цієї групи Анге Постекоглу, хоча вважаю, що він не єдиний, хто несе відповідальність за ситуацію в Тоттенгемі. У Манчестер Юнайтед я б вказав на Аморима, але я думаю, що він йде шляхом багатьох тренерів, які зазнали невдачі на "Олд Траффорд". Аморім відповідальний за безлад у Манчестер Юнайтед? Я не думаю, що це так – проблеми набагато глибші", – сказав Петі.

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, відбудеться манкуніанське дербі між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті в межах 31 туру АПЛ. Старт зустрічі відбудеться о 18:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що представник "червоних дияволів" виграв нагороду кращого гравця місяця в АПЛ.