Фулгем встановив новий рекорд АПЛ за голами гравців, які виходили на заміну

Фулгем встановив рекорд АПЛ за кількістю голів за один сезон, яку забили гравці, які виходили на заміну.

Про це повідомляє Squawka.

The sides with the most goals scored by substitutes in a single Premier League campaign:



◉ 17 - Fulham (24/25)

◎ 15 - Arsenal (09/10)

◎ 15 - Man City (11/12)

◎ 15 - Liverpool (15/16)



Marco Silva’s men set a new record thanks to goals from Tom Cairney & Harry Wilson. 💪 pic.twitter.com/7KukkCNxqB — Squawka (@Squawka) May 18, 2025

Вчора, 18 травня, команда Марку Сілви у матчі 37 туру АПЛ на виїзді здобула вольову перемогу 3:2 над Брентфордом Єгора Ярмолюка. Успіх Фулгему принесли голи на 68 і 70 хвилинах, які забили два гравці, які вийшли на заміну – Том Кейрні та Гаррі Вілсон.

Це були 16-й і 17-й голи Фулгема у поточному сезоні АПЛ, які забили гравці, що вийшли на заміну. Це новий рекорд чемпіонату.

До цього рекорд ділили Арсенал сезону-2009/10, Манчестер Сіті 2011/12 і Ліверпуль 2015/16 – по 15 голів.

За тур до фінішу сезону в АПЛ Фулгем іде десятим у турнірній таблиці з 54 очками в активі.