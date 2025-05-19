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Фулгем встановив новий рекорд АПЛ за голами гравців, які виходили на заміну

Олег Дідух — 19 травня 2025, 13:27
Фулгем встановив новий рекорд АПЛ за голами гравців, які виходили на заміну
x.com/FulhamFC

Фулгем встановив рекорд АПЛ за кількістю голів за один сезон, яку забили гравці, які виходили на заміну.

Про це повідомляє Squawka.

Вчора, 18 травня, команда Марку Сілви у матчі 37 туру АПЛ на виїзді здобула вольову перемогу 3:2 над Брентфордом Єгора Ярмолюка. Успіх Фулгему принесли голи на 68 і 70 хвилинах, які забили два гравці, які вийшли на заміну – Том Кейрні та Гаррі Вілсон.

Це були 16-й і 17-й голи Фулгема у поточному сезоні АПЛ, які забили гравці, що вийшли на заміну. Це новий рекорд чемпіонату.

До цього рекорд ділили Арсенал сезону-2009/10, Манчестер Сіті 2011/12 і Ліверпуль 2015/16 – по 15 голів.

За тур до фінішу сезону в АПЛ Фулгем іде десятим у турнірній таблиці з 54 очками в активі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Фулгем

Фулгем

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