Фулгем зацікавився у трансфері вінгера Челсі

Фулгем розглядає можливість трансферу вінгера Челсі Рахіма Стерлінга.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Також гравця пропонували Наполі.

Журналіст зазначив, що "сині" воліють продати 30-річного англійця, проте для цього самому гравцеві доведеться погодитися на зниження зарплати, аби угода стала реальною.

Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "каноніри" відмовилися викупляти гравця. На рахунку 30-річного вінгера 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 30-річного англійця з Челсі діє до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче отримати за свого гравця 20 мільйонів фунтів.