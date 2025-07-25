Фулгем зацікавився у трансфері вінгера Челсі
Рахім Стерлінг
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Фулгем розглядає можливість трансферу вінгера Челсі Рахіма Стерлінга.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
Також гравця пропонували Наполі.
Журналіст зазначив, що "сині" воліють продати 30-річного англійця, проте для цього самому гравцеві доведеться погодитися на зниження зарплати, аби угода стала реальною.
Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "каноніри" відмовилися викупляти гравця. На рахунку 30-річного вінгера 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 30-річного англійця з Челсі діє до літа 2027 року.
Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче отримати за свого гравця 20 мільйонів фунтів.