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Стерлінг потрапив у сферу інтересів Наполі

Олег Дідух — 25 липня 2025, 15:14
Стерлінг потрапив у сферу інтересів Наполі
Рахім Стерлінг
ФК Арсенал

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг потрапив у сферу інтересів Наполі.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

За його інформацією, чемпіони Італії наразі займаються пошуками нового вінгера. Пріоритетна кандидатура – Дан Ндойє з Болоньї, за якого доведеться викласти близько 40 мільйонів євро. Стерлінга Наполі розглядає як альтернативу Ндойє.

Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "Каноніри" відмовилися викупляти гравця. На рахунку 30-річного вінгера 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Контракт 30-річного англійця з Челсі діє до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі хоче отримати за свого гравця 20 мільйонів фунтів. Окрім Наполі, Стерлінгом також цікавляться Ювентус і Баєр.

Наполі Челсі Рахім Стерлінг

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