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Челсі визначився з ціною на Стерлінга

Олег Дідух — 20 липня 2025, 14:26
Челсі визначився з ціною на Стерлінга
Рахім Стерлінг
ФК Арсенал

Лондонський Челсі визначився з ціною на англійського вінгера Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє The Sun.

За їхньою інформацією, Челсі хоче отримати за 30-річного футболіста 20 мільйонів фунтів. Влітку 2022 року лондонський клуб віддав за Стерлінга Манчестер Сіті 47 мільйонів фунтів.

Transfermarkt наразі оцінює вінгера у 10 мільйонів євро. Його контракт із Челсі розрахований до літа 2027 року.

Минулий сезон Стерлінг провів у оренді в Арсеналі, проте "Каноніри" відмовилися викупляти гравця. У плані Челсі англієць також не входить, раніше він не був включений у заявку на клубний чемпіонат світу.

У минулому сезоні на рахунку Стерлінга 1 гол і 5 асистів у 28 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Челсі Рахім Стерлінг

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