Комерційний директор Дніпра-1: У нас немає дурнів у клубі, щоб звʼязуватись з потужною юридичною службою Шахтаря

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розкрив деталі переходу Олекесандра Піхальонка в Динамо.

Його слова наводить Tribuna.com.

Напередодні Динамо офіційно оголосило про підписання Піхальонка. У своєму першому інтерв’ю пресслужбі киян Олександр заявив, що з нетерпінням чекає матчів проти Шахтаря, щоб довести "гірникам", як вони помилялися.