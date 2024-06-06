Комерційний директор Дніпра-1: У нас немає дурнів у клубі, щоб звʼязуватись з потужною юридичною службою Шахтаря
Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розкрив деталі переходу Олекесандра Піхальонка в Динамо.
Його слова наводить Tribuna.com.
"Я чув, що Бурбас звинуватив Дніпро-1 у змові з Динамо, але в нас немає дурнів у клубі, щоб звʼязуватись з потужною юридичною службою «Шахтаря» і штрафними санкціями. Це нісенітниця.
До нас звернулося Динамо із пропозицією. Ми зустрілись із Суркісом, все обговорили. Я йому пояснив, що за умовами контракту, який ми уклали з Шахтарем при покупці Олександра, ми повинні повідомити про це донецький клуб.
Ми зробили все чесно, повідомили. Шахтар подумав і у відповідь вирішив зробити зворотний трансфер Піхальонка. Але, як я розумію, не зміг домовитись з гравцем.
Після цього Шахтар надіслав нам лист, що вони не проти переходу. Ми тільки повинні підтвердити правильність цифри [суми трансферу]. Нам було все одно, куди продавати Піхальонка — в Динамо чи Шахтар. У нього рік контракту залишався, треба було його продавати", — сказав Фрідман.
Напередодні Динамо офіційно оголосило про підписання Піхальонка. У своєму першому інтерв’ю пресслужбі киян Олександр заявив, що з нетерпінням чекає матчів проти Шахтаря, щоб довести "гірникам", як вони помилялися.