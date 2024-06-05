Піхальонок перейде в Динамо — джерело

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок стане гравцем київського Динамо.

Про це заявив блогер Віктор Вацко в авторській програмі "Вацко on air".

"Піхальонок також покидає клуб. Він переходить в Динамо Київ. Вже є домовленість між клубами.

Є бажання самого футболіста, який не хотів переходити в Шахтар, от він у Динамо хоче", — сказав Вацко.

Цього сезону гравець забив 6 м'ячів та зробив 6 асистів у 31 матчі в складі дніпрян.

Раніше ми повідомляли, що Піхальонок відмовився переходити у Шахтар, який зробив ту саму пропозицію Дніпру-1, як і Динамо.