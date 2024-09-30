Френкі де Йонг: Три ідентичні травми спричинили ментальні проблеми

Три однакові травми гомілкостопа вдарили по психології Френкі де Йонга.

Про це півзахисник Барселона розповів у інтерв’ю Marca.

"Щодня, встаючи з ліжка, я дивився на свій гомілкостоп. Це був психологічно важкий процес, бо футбол – це те, що я люблю найбільше. Три травми одного й того ж гомілкостопа спричинили мені ментальні проблеми, але я потроху повертаю собі впевненість у тому, що зможу завдавати сильних ударів і вступати в єдиноборства. У мене все добре, я йду крок за кроком, мені все вдасться", – сказав де Йонг.

У сезоні-2023/24 Де Йонг зіграв 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Також півзахисник пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів.

Варто додати, що травма не завадила Де Йонгу потрапити у список капітанів "синьо-гранатових" на сезон-2024/25.