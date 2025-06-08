Я щасливий у Барселоні, – Де Йонг прокоментував свій контракт з клубом
Півзахисник каталонської Барселони Френкі Де Йонг розповів, чи збирається він продовжувати свій контракт з клубом.
Слова хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я думаю, що продовжу контракт з Барселоною. Звісно, ніколи не можна бути впевненим на сто відсотків, але сподіваюсь, що все буде добре.
Дуже хотів би, щоб це сталось. Я щасливий у Барселоні", – розповів Де Йонг.
Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 75 мільйонів євро. Чинний контракт Френкі з колективом розраховано до літа 2026 року.
У сезоні-2024/25 Де Йонг зіграв 46 матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На рахунку нідерландця два голи та дві результативні передачі.
Раніше свій можливий відхід з клубу прокоментував голкіпер Барселони тер Штеген.