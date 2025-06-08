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Я щасливий у Барселоні, – Де Йонг прокоментував свій контракт з клубом

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 12:55
Я щасливий у Барселоні, – Де Йонг прокоментував свій контракт з клубом
Френкі Де Йонг
Getty Images

Півзахисник каталонської Барселони Френкі Де Йонг розповів, чи збирається він продовжувати свій контракт з клубом.

Слова хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я думаю, що продовжу контракт з Барселоною. Звісно, ніколи не можна бути впевненим на сто відсотків, але сподіваюсь, що все буде добре.

Дуже хотів би, щоб це сталось. Я щасливий у Барселоні", – розповів Де Йонг.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 75 мільйонів євро. Чинний контракт Френкі з колективом розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 Де Йонг зіграв 46 матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На рахунку нідерландця два голи та дві результативні передачі.

Раніше свій можливий відхід з клубу прокоментував голкіпер Барселони тер Штеген.

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