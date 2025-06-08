Я щасливий у Барселоні, – Де Йонг прокоментував свій контракт з клубом

Півзахисник каталонської Барселони Френкі Де Йонг розповів, чи збирається він продовжувати свій контракт з клубом.

Слова хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я думаю, що продовжу контракт з Барселоною. Звісно, ніколи не можна бути впевненим на сто відсотків, але сподіваюсь, що все буде добре. Дуже хотів би, щоб це сталось. Я щасливий у Барселоні", – розповів Де Йонг.

🚨 Frenkie de Jong: “I think I'm going to renew my contract at Barça, but you can never say that with 100% certainty. If everything goes well, it will happen”.



“I hope it happens, I’m happy at Barça”, told Voetbal Zone. pic.twitter.com/hoq92OeShS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 75 мільйонів євро. Чинний контракт Френкі з колективом розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 Де Йонг зіграв 46 матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На рахунку нідерландця два голи та дві результативні передачі.

Раніше свій можливий відхід з клубу прокоментував голкіпер Барселони тер Штеген.