Нічого не змінилося: Тер Штеген – про свій можливий відхід з Барселони

Основний голкіпер іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген планує залишитися в Барселоні, не дивлячись на інформацію про те, що каталонський клуб на подальшу співпрацю не розраховує.

Про це він сказав у коментарі AS.

"Я знаю, що наступного сезону буду в Барселоні. Не виникло жодної ситуації, про яку варто говорити. Барселона один із найбільших клубів світу, і конкуренція тут – це нормально. Барселона прагне постійно покращувати склад. А я теж намагаюся показувати найкращі результати.

Якщо я правильно пам’ятаю і нічого не змінилося за останні години, у нас є два воротарі на наступний сезон. Кожен, хто прийде, незалежно від позиції, зіштовхнеться з конкуренцією. Я завжди хочу бути на полі та продовжу докладати максимум зусиль, щоб досягати цього. Поки я показую хороший рівень гри, моє місце у складі буде гарантоване", – впевнений Марк-Андре.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.

У поточному сезоні Марк-Андре провів лише 9 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 11 голів.