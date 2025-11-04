Українська правда
Штайнмаєр нагородив Федеральним хрестом колишнього гравця збірної Німеччини ганського походження

Руслан Травкін — 4 листопада 2025, 09:23
Штайнмаєр нагородив Федеральним хрестом колишнього гравця збірної Німеччини ганського походження
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Джеральд Асамоа
sport.de

Колишній форвард збірної Німеччини Джеральд Асамоа отримав з рук президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра Федеральний хрест за заслуги.

Про це повідомляє Sport.de.

Штайнмаєр назав ексфутболіста "будівником мостів між Ганою та Німеччиною".

Асамоа отримав нагороду в Аккрі, столиці своєї рідної Гани. 47-річний Асамоа зараз супроводжує Штайнмаєра в його поїздці до Африки як спеціальний гість.

Колишнього гравця низки клубів Бундесліги було відзначено за його внесок у німецько-ганську дружбу та за його "Фонд Джеральда Асамоа для дітей із серцевими захворюваннями", який він заснував у 2007 році.

Фонд регулярно відправляє німецький медичний персонал до Гани. Лікарі, медсестри та інший медичний персонал проводять операції та рятують життя дітей.

Штайнмаєр також зазначив, що Асамоа є послом проєкту "Школа без расизму".

"Я досі не можу повірити, що отримую щось подібне. Але це чиста радість", – сказав Асамоа, який був настільки схвильований, що впустив сертифікат невдовзі після того, як його йому вручили.

Асамоа народився в Гані та переїхав до Німеччини у віці дванадцяти років. У нього вади серця. Асамоа грав за такі клуби, як Ганновер, Шальке, Санкт-Паулі та Гройтер.

З 2001 по 2006 рік викликався до лав Бундестім. За національну команду забив 6 голів за 43 матчі. У 2002 році він був членом збірної Німеччини, яка посіла друге місце на чемпіонаті світу, а через чотири роки став бронзовим призером Мундіалю. 

