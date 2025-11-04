Штайнмаєр нагородив Федеральним хрестом колишнього гравця збірної Німеччини ганського походження

Колишній форвард збірної Німеччини Джеральд Асамоа отримав з рук президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра Федеральний хрест за заслуги.

Про це повідомляє Sport.de.

Штайнмаєр назав ексфутболіста "будівником мостів між Ганою та Німеччиною".

Асамоа отримав нагороду в Аккрі, столиці своєї рідної Гани. 47-річний Асамоа зараз супроводжує Штайнмаєра в його поїздці до Африки як спеціальний гість.

Колишнього гравця низки клубів Бундесліги було відзначено за його внесок у німецько-ганську дружбу та за його "Фонд Джеральда Асамоа для дітей із серцевими захворюваннями", який він заснував у 2007 році.

Bundesverdienstkreuz für Vizeweltmeister Gerald Asamoah heute in Accra. Steinmeier bezeichnete Asamoah als Brückenbauer zwischen 🇩🇪 und 🇬🇭. Asamoah engagiert sich mit einer Stiftung für herzkranke Kinder in Ghana.

Фонд регулярно відправляє німецький медичний персонал до Гани. Лікарі, медсестри та інший медичний персонал проводять операції та рятують життя дітей.

Штайнмаєр також зазначив, що Асамоа є послом проєкту "Школа без расизму".

" Я досі не можу повірити, що отримую щось подібне. Але це чиста радість", – сказав Асамоа, який був настільки схвильований, що впустив сертифікат невдовзі після того, як його йому вручили.

@GeraldAsamoah14 hat heute einfach das Bundesverdienstkreuz erhalten für die Arbeit mit seiner Stiftung.

Wie GEil man💙



Wie GEil man💙 pic.twitter.com/vDlGareTvg — 𝐏𝐀𝐁𝐋𝐈𝐍𝐇𝐎𝟏𝟗𝟎𝟒 (@pablinho1904) November 3, 2025

Асамоа народився в Гані та переїхав до Німеччини у віці дванадцяти років. У нього вади серця. Асамоа грав за такі клуби, як Ганновер, Шальке, Санкт-Паулі та Гройтер.

З 2001 по 2006 рік викликався до лав Бундестім. За національну команду забив 6 голів за 43 матчі. У 2002 році він був членом збірної Німеччини, яка посіла друге місце на чемпіонаті світу, а через чотири роки став бронзовим призером Мундіалю.