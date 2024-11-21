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Італія хоче натуралізувати зірку молодіжної збірної Франції

Олег Дідух — 21 листопада 2024, 14:43
Італія хоче натуралізувати зірку молодіжної збірної Франції
Раян Шеркі

Федерація футболу Італії працює над натуралізацією атакувального хавбека Ліона та молодіжної збірної Раяна Шеркі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Бабуся футболіста родом з півдня Італії, що і є підставою для натуралізації. Півзахисник досі не заграний за дорослу збірну Франції, хоча провів 20 матчів і забив 12 голів за молодіжну команду U-21. Також грав за юнацькі збірні U-16 та U-19.

Італійська сторона активізувала контакти з оточенням Шеркі щодо можливої натуралізації. Проте, окрім Франції, на хавбека Ліона також претендує збірна Алжиру. У півзахисника є корені з цієї країни, також у футболіста на руках є французький і алжирський паспорти.

Трансферна вартість 21-річного Шеркі наразі оцінюється в 20 мільйонів євро, раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Ліверпуля.

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