Італія хоче натуралізувати зірку молодіжної збірної Франції

Федерація футболу Італії працює над натуралізацією атакувального хавбека Ліона та молодіжної збірної Раяна Шеркі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Бабуся футболіста родом з півдня Італії, що і є підставою для натуралізації. Півзахисник досі не заграний за дорослу збірну Франції, хоча провів 20 матчів і забив 12 голів за молодіжну команду U-21. Також грав за юнацькі збірні U-16 та U-19.

Італійська сторона активізувала контакти з оточенням Шеркі щодо можливої натуралізації. Проте, окрім Франції, на хавбека Ліона також претендує збірна Алжиру. У півзахисника є корені з цієї країни, також у футболіста на руках є французький і алжирський паспорти.

Трансферна вартість 21-річного Шеркі наразі оцінюється в 20 мільйонів євро, раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Ліверпуля.