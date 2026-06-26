Ексвінгер Сент-Етьєна загинув унаслідок утоплення під час спеки у Франції
Кензо Кієс
ФК Генгам
Вінгер резервної команди французької команди Генгам Кензо Кіс помер у віці 21 років від утоплення під час аномальної спеки у Франції.
Про це повідомляє ABC News.
Спортсмена витягли в критичному стані після купання в забороненій зоні у річці Рона поблизу Ліона. Згодом лікарі констатували смерть мозку, а датою загибелі зафіксовано 24 червня 2026 року.
Кієс виховувався в системі Сент-Етьєн протягом семи років, відігравши 40 матчів і забивши 7 голів за команду U-19. У сезоні-25/26 гравець провів 4 зустрічі та відзначився 1 забитим м'ячем у Четвертому дивізіоні Франції.
Нагадаємо, що напередодні загинув головний тренер Бреста Ерік Руа.