Найкращий гол в історії футболу для незрячих: француз обіграв майже всю збірну Англії

Французький футболіст Фредерік Віллеруа відзначився неймовірним голом у матчі чемпіонату Європи проти збірної Англії.

Гравець отримав м'яч і зумів пройти ледь не всю оборону суперника, по черзі обігравши кількох англійських футболістів. У підсумку Віллеруа опинився перед воротарем і холоднокровно прокинув м'яч повз нього у ворота.

І все це – в абсолютній темряві. У футболі для незрячих гравці не бачать ні м'яча, ні суперників, тому змушені орієнтуватися переважно за звуком спеціального м'яча та підказками асистентів.

Відео фантастичного голу Віллеруа швидко розлетілося соцмережами. І після такого виконання складно не погодитися: цей момент виглядає неймовірно навіть за мірками звичайного футболу.

Раніше повідомлялося, що в аргентинського голкіпера зірвало дах під час кубкового матчу. Спершу він отримав безглузде вилучення, а потім пішов трощити стадіон.