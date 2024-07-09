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Чекали півфіналу: Франція вперше забила з гри на Євро-2024

Микола Дендак — 9 липня, 22:22
Чекали півфіналу: Франція вперше забила з гри на Євро-2024

Футболісти збірної Франції забили перший гол з гри на Євро-2024 у півфінальному матчі проти Іспанії.

Результативним ударом відзначився нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані вже на 9 хвилині. Гольову передачу віддав головна зірка "Ле Бле" Кіліан Мбаппе.

До цього підопічні Дідьє Дешама відзначалися тричі. У першому та третьому турах групового етапу чемпіонату Європи проти Австрії та Польщі, а також Бельгії в 1/8 фіналу.

Австрійцям та полякам французи забивали за допомогою автоголу, а у поляки пропустили від Мбаппе з пенальті. Зазначимо, що це був перший гол Кіліана на усіх Євро.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстовий онлайн поєдинку.

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