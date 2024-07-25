Україна поступилася Франції у півфіналі чемпіонату Європи U-19

У Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні "Віндзор Парк" відбувся матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2024 з футболу серед команд до 19 років, у якому зустрілися збірні Франції та України.

Попри статус аутсайдера, команда Дмитра Михайленка цікавіше виглядала в першому таймі й була близькою до того, аби забити гол у роздягальню. На жаль, Гусєв потужним ударом із правого флангу штрафного влучив у поперечку.

А після перерви Франція відкрила рахунок. Маюлю з кутового виконав подачу на Атангана, а той головою пробив без шансів для Крапивцова, який за хвилину до того врятував "синьо-жовтих", але цього разу виявився безсилим.

Збірна України U-19 стала бронзовим призером чемпіонату Європи 2024 та зіграє наступного року на чемпіонаті світу U-20. Франція у фіналі юнацького Євро-2024 зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Італію (1:0).

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

1/2 фіналу. 25 липня

Франція U-19 — Україна U-19 1:0

Голи: Атангана, 61

Франція U-19: Бенгі — Сумаоро, Жаке, Гоміс, Кюмбеді, Бенама, Маюлю (Амугу, 62), Атангана, Буабре (Баоя, 80), Нгура (Крупі, 62), Мішаль (Аїкі, 46).

Україна U-19: Крапивцов — Огарков, Михавко (Дігтярь, 79), Єрмачков (Обіная, 79), Гусєв, Мельниченко, Гаджиєв, Кревсун, Цуканов (Шевченко, 63), Синчук, Богданов (Тутєров, 46).