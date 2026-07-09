Франція та Марокко назвали стартові склади на перший чвертьфінал ЧС-2026

Тренерські штаби збірних Франції та Марокко визначились зі стартовими складами на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Рабйо, Коне, Дуе, Олісе, Дембеле – Мбаппе

Марокко: Буну – Салах-Едін, Мазраві, Діоп, Хакімі – Буадді, Ель Айнауї, Ель-Ханнус, Унахі, Тальбі – Діас

Зустріч на "Жилетт Стедіум" розпочнеться о 23:00 за київським часом. Трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.

У півфіналі переможець пари Франція – Марокко зустрінеться з тріумфатором протистояння Іспанія – Бельгія, що відбудеться 10 липня.

Зауважимо, що в 1/8 фіналу Франція пройшла Парагвай. Збірна Марокко на цій стадії турніру розгромила Канаду.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,00. Виграш "атлаських левів" – 5,75.

Прохід "Ле Бльо" до наступної стадії турніру – 1,28. На те, що африканці проб'ються до 1/2 фіналу – 3,66.

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