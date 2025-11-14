Визначилася друга європейська збірна, яка вийшла на ЧС-2026

Франція стала другою європейською збірною, яка забезпечила собі вихід на чемпіонат світу 2026 року.

У четвер, 13 листопада, підопічні Дідьє Дешама у матчі п'ятого туру відбору до ЧС-2026 в Парижі розгромили Україну з рахунком 4:0. Цим вони за тур до фінішу достроково забезпечили собі перше місце у відбірковій групі D, яке гарантує прямий вихід у фінальну стадію чемпіонату світу. За другу сходинку та місце у плейоф змагаються Україна та Ісландія.

Французи стали другою європейською збірною, яка вже гарантувала собі участь у ЧС-2026. Першою стала Англія.

Сумарно участь у ЧС-2026 уже забезпечили собі 29 збірних, серед яких – три країни-господарі: США, Канада та Мексика. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня, у ньому візьмуть участь 48 команд.