Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилася друга європейська збірна, яка вийшла на ЧС-2026

Олег Дідух — 14 листопада 2025, 13:47
Визначилася друга європейська збірна, яка вийшла на ЧС-2026
Getty Images

Франція стала другою європейською збірною, яка забезпечила собі вихід на чемпіонат світу 2026 року.

У четвер, 13 листопада, підопічні Дідьє Дешама у матчі п'ятого туру відбору до ЧС-2026 в Парижі розгромили Україну з рахунком 4:0. Цим вони за тур до фінішу достроково забезпечили собі перше місце у відбірковій групі D, яке гарантує прямий вихід у фінальну стадію чемпіонату світу. За другу сходинку та місце у плейоф змагаються Україна та Ісландія.

Французи стали другою європейською збірною, яка вже гарантувала собі участь у ЧС-2026. Першою стала Англія.

Сумарно участь у ЧС-2026 уже забезпечили собі 29 збірних, серед яких – три країни-господарі: США, Канада та Мексика. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня, у ньому візьмуть участь 48 команд.

Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Франції з футболу

Мбаппе залишив розташування збірної Франції через травму
Михавко прокоментував момент призначення пенальті у ворота України в матчі з Францією
Мбаппе оцінив вихід збірної Франції на чемпіонат світу
У першому таймі було нелегко, – Дешам прокоментував перемогу Франції над Україною
"Я люблю вас" у місті кохання. Думки після матчу Франція – Україна

Останні новини