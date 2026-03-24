Фейл дня: зірковий футболіст застряг в авто після прибуття у розташування збірної Франції

Під час прибуття гравців до табору збірної Франції стався кумедний епізод за участю захисника Люка Ернандеса.

Футболіст Парі Сен-Жермен опинився в незручній ситуації просто перед камерами, не зумівши самостійно вийти з автомобіля.

Зірка збірної кілька хвилин намагався відкрити двері, однак безуспішно. У підсумку на допомогу оперативно прибіг адміністратор команди, який і "врятував" ситуацію, відкривши авто.

Сам Люка Ернандес з гумором відреагував на інцидент:

"Я застряг, я дуже перелякався", – сказав він із посмішкою.

Нагадаємо, збірна Франції у межах товариських матчів зіграє 26 березня проти Бразилії, а 29 числа – із Колумбією.

