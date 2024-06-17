Кальцоне: Перемога над Бельгією важлива, але нам потрібно працювати далі

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцоне вважає, що його команда зробила лише перший крок на Євро-2024, коли обіграла Бельгію (1:0).

Цитує тренера УЄФА.

"Хлопці зробили все від них залежне, доклали всіх зусиль, обігравши такого суперника. Я казав гравцям, що ми маємо налаштуватися на те, що здатні грати нарівні з найкращими.

Це важлива перемога, але нам треба працювати далі. Ми пам'ятаємо наступні матчі, в яких маємо забивати і досягати своєї мети пройти далі", — сказав Кальцоне.