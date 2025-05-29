Підтримав команду: Мудрик опублікував фрагмент святкування перемоги Челсі у Лізі конференцій

Український вінгер Михайло Мудрик таки взяв участь у святкуванні перемоги Челсі в Лізі конференцій.

Напередодні лондонці здобули розгромну перемогу над Бетісом (4:1) у фіналі єврокубку, а скандальний футболіст перебував у цей час на стадіоні у Вроцлаві.

Михайло опублікував фотографію моменту, як його партнери святкують звитягу над іспанцями. Знімок зроблений з трибун польської арени.

Нагадаємо, Мудрик прибув у Вроцлав за добу до гри. Про це стало відомо із соцмереж, коли місцеві фани зустріли гравця в одному із пабів і заспівали на його честь пісню.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031-го. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), в якому відзначився голом.