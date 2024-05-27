Нападник України U-17: З Кіпром не було такого тиску, як у перших двох іграх

Нападник збірної України U-17 та дрезденського Динамо Дмитро Богданов вважає, що відсутність тиску допомогла перемогти однолітків з Кіпру в заключному матчі юнацького Євро-2024.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

— Розкажи про гру сьогодні.

— Я гадаю, що сьогодні не було такого тиску, як у перших двох іграх. І я гадаю, що ми показали сьогодні достойну гру.

– Рівень слабший, ніж у попередніх матчах?

– Це чемпіонат Європи, кожна команда по-своєму сильна, то не можна так сказати.

– Тебе сьогодні випустили центральним нападником, ти себе більш комфортно відчуваєш на цій позиції, ніж на фланзі, де ти грав у попередніх іграх?

– Для мене, звісно, краще грати центрфорварда, тому що я все життя грав на цій позиції. Але мені все одно, на який позиції грати, бо якщо я виходжу грати за збірну України, то головне для мене – представити свою країну.

– Як взагалі оціниш виступи збірної, починаючи з кваліфікації?

– Ми показували непогану гру у двох кваліфікаціях, я не знаю, що пішло не так. Але так сталося, що ми програли два матчі й вилетіли.

– Ти залишаєшся зараз в Динамо Дрезден?

– Так, у мене контракт, я залишаюся в Динамо Дрезден.

– Скільки ще контракт?

– Ще три роки.

– А як ти туди перейшов?

– Мої рідні жили у Дрездені, тому я їхав не за футболом, а просто виїжджав з України.

– А вже там ви знайшли клуб?

– Так, я просто пішов у клуб.

Юнацька збірна України вилетіла з Євро вже на стадії групового етапу. Спершу "жовто-сині" мінімально поступилися Сербії, а потім зазнали поразки від Чехії. Перемога в матчі з Кіпром завдяки дублю Богданова в останньому турі не допомогла виправити становище.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона