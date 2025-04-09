Гранд українського футболу хоче повернути Яремчука в УПЛ

Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні форварда Олімпіакоса та збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Ще зовсім недавно керівництво Олімпіакоса хотіло позбутися 29-річного нападника, який розчаровував своїми виступами в Греції. Проте останнім часом Яремчук дуже додав, відзначившись дублями у важливих матчах проти АЕКа в Кубку Греції, Панатікаїкоса в чемпіонаті та Буде/Глімта в Лізі Європи.

Такі виступи нападника вимусили керівництво Олімпіакоса змінити свою думку щодо Яремчука. Проте його трансфер у літнє міжсезоння все ще не виключений. У трансфері форварда зацікавлені донецький Шахтар і турецький Трабзонспор, за який виступають українці Олександр Зубков і Данило Сікан.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 8 голів і 2 асисти в 28 матчах за Олімпіакос у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 2,8 мільйони євро.