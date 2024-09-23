Траоре: Коли ви Шахтар, ви повинні забивати багато голів у кожній грі

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре прокоментував свій дебютний гол у сезоні та перемогу проти Оболоні (4:0) у 7-му турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що коли граєш за "гірників", потрібно постійно забивати багато м'ячів.

Про це він розповів у післяматчевій конференції для "УПЛ ТБ".

"Звичайно, я задоволений голом та результатом. Нам дуже була потрібна ця перемога. Після матчу в Лізі чемпіонів приємно повернутися на поле з перемогою і також, щоб виправляти турнірну ситуацію, яка є станом на зараз в УПЛ. Коли ви Шахтар, ви повинні забивати багато голів у кожній грі. Ми почали цю традицію ще на початку сезону в матчі з Ворсклою, після того були складні ігри з дуже серйозними опонентами, де вдавалося відзначатися не так часто. Я радий, що ми повернулися на цей шлях, коли ми відзначаємося в кожному матчі значною кількістю голів", – сказав Траоре.

У сезоні-2024/25 23-річний нападник зіграв 7 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитими м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Після перемоги над Оболонню донецький клуб посідає 4 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок.

Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.