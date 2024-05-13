Жіру підписав контракт з клубом МЛС
— 13 травня, 22:13
Нападник Мілана Ольв'є Жіру підписав контракт з Лос-Анджелесом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід відбудеться на правах вільного агента. Угода гравця з клубом розрахована до грудня 2025 року.
Напередодні Олів’є оголосив про відхід з Мілана. У поточному сезоні нападник провів 39 матчів за "россонері" в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 8 асистів.
Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.