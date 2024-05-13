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Жіру підписав контракт з клубом МЛС

— 13 травня, 22:13
Жіру підписав контракт з клубом МЛС

Нападник Мілана Ольв'є Жіру підписав контракт з Лос-Анджелесом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Угода гравця з клубом розрахована до грудня 2025 року.

Напередодні Олів’є оголосив про відхід з Мілана. У поточному сезоні нападник провів 39 матчів за "россонері" в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 8 асистів.

Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.

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