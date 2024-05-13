Жіру підписав контракт з клубом МЛС

Нападник Мілана Ольв'є Жіру підписав контракт з Лос-Анджелесом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Угода гравця з клубом розрахована до грудня 2025 року.

🚨🟡⚫️ Here’s Olivier Giroud for the first time in LAFC shirt as he joins the MLS side from AC Milan on free transfer!



It’s all signed on deal valid until December 2025, agreement sealed. 🇺🇸 pic.twitter.com/jXgcuYB9aj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024

Напередодні Олів’є оголосив про відхід з Мілана. У поточному сезоні нападник провів 39 матчів за "россонері" в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 8 асистів.

Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.