Жіру оголосив про відхід з Мілана

Французький нападник Мілана Олів’є Жіру покине клуб по завершенні сезону-2023/24.

Про це розповів футболіст пресслужбі клубу.

"Наступні дві гри будуть останніми для мене у футболці Мілана. Моя кар’єра продовжиться у МЛС.

Я дуже гордий тим, що я зробив тут у Мілані протягом цих сезонів.

Це гарний час, щоб зробити оголошення. Вибачте, я трохи емоційний. Моя історія з Міланом закінчується цього року, але Мілан назавжди залишиться у моєму серці", - сказав Жіру.

У поточному сезоні нападник провів 39 матчів за Мілан в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 8 асистів.

Раніше повідомлялося, що нападник завершує перехід в клуб МЛС Лос-Анджелес.