Я повністю відданий проєкту, – проблемний гравець не збирається йти з Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд запевнив, що він не розглядає варіант зі зміною клубної прописки цього літа.

Слова 22-річного данця наводить The Athletic.

Нещодавно на зв'язок з манкуніанцями вийшов Інтер, який висловив зацікавленість в орендній угоді щодо нападника. Проте сам Гойлунд заявив, що збирається продовжити свою кар'єру на "Олд Траффорді".

"У мене контракт до 2030 року, тому я розраховую грати за Манчестер Юнайтед. Я з нетерпінням чекаю літньої відпустки, а потім я повністю присвячу себе проєкту, який зараз реалізовується. Як я вже казав вам раніше, я намагаюся триматися подалі від усіх спекуляцій щодо мого трансферу, тому що в наші дні це і на краще, і на гірше", – сказав Расмус.

У сезоні-2024/25 Гойлунд мав великі проблеми з реалізацією, через що він неодноразово ставав об'єктом критики. У 52 зіграних матчах форвард збірної Данії відзначився всього 10 голами та 4 асистами.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед зробив покращену пропозицію Брентфорду щодо трансферу Бріана Мбемо.