Інтер розпочав переговори з Манчестер Юнайтед відносно оренди Гойлунда – Скіра
Расмус Гойлунд
Getty Images
Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд зацікавив міланський Інтер.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, італійський клуб вже почав переговори щодо можливої оренди 22-річного данця з правом викупу.
Чинна угода гравця з МЮ розрахована до 30 червня 2028 року.
У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.
Раніше стало відомо, що новим головним тренера міланського Інтера стане нинішній наставник Парми Крістіан Ківу.