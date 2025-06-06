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Інтер розпочав переговори з Манчестер Юнайтед відносно оренди Гойлунда – Скіра

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 19:24
Інтер розпочав переговори з Манчестер Юнайтед відносно оренди Гойлунда – Скіра
Расмус Гойлунд
Getty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд зацікавив міланський Інтер.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, італійський клуб вже почав переговори щодо можливої оренди 22-річного данця з правом викупу.

Чинна угода гравця з МЮ розрахована до 30 червня 2028 року.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні стали відомі трансферні плани Манчестер Юнайтед на літо-2025.

Раніше стало відомо, що новим головним тренера міланського Інтера стане нинішній наставник Парми Крістіан Ківу.

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