Гойлунн та Мбаппе – у команді тижня Ліги чемпіонів

УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє UEFA Champions League.

Голкіпер: Угурджан Чакир (Галатасарай)

Захисники: Дензел Дюмфріс(Інтер), Федеріко Гатті (Ювентус), Ерік Даєр (Монако), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Півзахисники: Пепе (Вільярреал), Мартін Едегор (Арсенал), Марсель Забітцер (Боруссія), Єнс Гауге (Буде/Глімт)

Нападники: Расмус Гойлунн (Наполі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Напередодні Мбаппе було визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, за підсумками двох турів визначилися поточні лідери етапу ліги. Так по 6 очок мають відразу 6 команд: Баварія, Реал Мадрид, ПСЖ, Інтер, Арсенал та азербайджанський Карабах.