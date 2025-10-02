Гойлунн та Мбаппе – у команді тижня Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Реал Мбаппе
УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє UEFA Champions League.
Голкіпер: Угурджан Чакир (Галатасарай)
Захисники: Дензел Дюмфріс(Інтер), Федеріко Гатті (Ювентус), Ерік Даєр (Монако), Нуну Мендеш (ПСЖ)
Півзахисники: Пепе (Вільярреал), Мартін Едегор (Арсенал), Марсель Забітцер (Боруссія), Єнс Гауге (Буде/Глімт)
Нападники: Расмус Гойлунн (Наполі), Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
Напередодні Мбаппе було визнано гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, за підсумками двох турів визначилися поточні лідери етапу ліги. Так по 6 очок мають відразу 6 команд: Баварія, Реал Мадрид, ПСЖ, Інтер, Арсенал та азербайджанський Карабах.