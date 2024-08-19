Вінгер ЛНЗ вибув на 2 місяці

Вінгер ЛНЗ Ейнел Соареш переніс операцію після отриманої травми у матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річному футболісту зроблено операцію на приводному мʼязі. Термін відновлення футболіста може зайняти щонайменше 2 місяці. Соареш зможе повернутися до повноцінних тренувань з командою у листопаді.

Ейнел виступає за ЛНЗ з березня 2024 року. У цьому сезоні футболіст виходив у старті команди 2 рази, проте результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що черкаський клуб підсилиться вінгером Шахтаря.