Вінгер ЛНЗ вибув на 2 місяці
Ейнел Соареш
ФК ЛНЗ Черкаси
Вінгер ЛНЗ Ейнел Соареш переніс операцію після отриманої травми у матчі 2-го туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
25-річному футболісту зроблено операцію на приводному мʼязі. Термін відновлення футболіста може зайняти щонайменше 2 місяці. Соареш зможе повернутися до повноцінних тренувань з командою у листопаді.
Ейнел виступає за ЛНЗ з березня 2024 року. У цьому сезоні футболіст виходив у старті команди 2 рази, проте результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що черкаський клуб підсилиться вінгером Шахтаря.