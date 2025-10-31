Українська правда
Європейські гранди полюють на нападника Леванте

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 18:05
Карл Етту Ейонг

22-річний камерунський форвард Леванте Карл Етта Ейонг привернув увагу провідних клубів Європи.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За молодого нападника розгорнулася справжня боротьба серед грандів континенту.

Серед претендентів на Ейонга – три представники англійської Прем’єр-ліги: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Арсенал. Конкуренцію їм складають іспанські топклуби Барселона та Реал Мадрид.

Сам футболіст планує визначитися зі своїм майбутнім уже взимку, однак найбільш реальний варіант його переходу – після чемпіонату світу 2026 року.

У нинішньому сезоні Ейонг провів 10 матчів за Леванте, забив 6 м’ячів і зробив 3 асисти.

Барселона Леванте Реал Мадрид Футбольні трансфери

Леванте

