Карпати готують трансфер чемпіона світу

Львівські Карпати хочуть підсилити атакувальну ланку форвардом Кривбасу Денисом Устименком.

Про це повідомляє Український футбол.

У трансфері гравця особисто зацікавлений головний тренер "левів" Владислав Лупашко. Зазначається, що гравець вже пройшов медогляд та пізніше має бути офіційно представлений.

Чемпіон світу U-20 не входить в плани головного тренеру Кривбасу Юрія Вернидуба. Футболіст був відсутнім на зборах у Словенії, підтримуючи форму з командою U-19.

Кривбас готовий продати або віддати нападника в оренду.

25-річний Устименко провів 5 матчів за Кривбас, а другу половину чемпіонату відіграв на правах оренди у складі Миная (15 матчів, 5 голів, 2 асисти).

Напередодні в матчі-відкритті сезону Карпати розписали нульову нічию з Вересом.