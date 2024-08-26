Ключовий Форвард Кривбаса покине команду

Форвард Кривбас Прінс Аду залишить команду у це трансферне вікно.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, нападник перейде у Вікторію Пльзень. Орієнтовна ціна трансферу - 1 мільйон євро. Деталі контракту поки що невідомі.

Зазачимо, що Аду приєднався до криворізького клубу у 2023 році за 300 тисяч євро.

У минулому сезоні гравець провів 12 матчів за клуб, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше команду покинув Клім Приходько, який перейшов у Лівий берег.