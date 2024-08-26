Футболіст Кривбаса перейшов у Лівий Берег

Опорний півзахисник криворізького Кривбаса Клім Приходько став гравцем Лівого Берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він навчався у футбольних школах Дніпра та Динамо, грав за юнацький склад киян. Виступав за юнацьку та молодіжну команди донецького Шахтаря. Останнім клубом Кліма був Кривбас, в минулому сезоні він зіграв 16 матчів, відзначившись трьома голами. У Лівому Березі хавбек гратиме під номером 29.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, "лелеки" зіграють у четвертому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025 проти Чорноморця. Матч відбудеться о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).