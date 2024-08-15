Невес розповів, чим він схожий на українців

Нападник Карпат Іґор Невес розказав про адаптацію у клубі та чим він схожий на українців.

Про це він повідомив на YouTube-каналі "ФК Карпати Львів".

"Якщо ти вже давно в футболі, то з часом адаптуватися стає трохи легше. А коли ти ще молодий, з цим можуть виникати труднощі. Щодо того, чи відчуваю я себе більше українцем, ніж бразильцем — не знаю, що сказати, але я почуваюся тут дуже добре. Я думаю, що мене дуже добре прийняли відколи я приїхав. Та й бразильці також бувають різними.

Я родом з тієї частини Бразилії, де люди мають більш європейське походження, тож, можливо, у цьому простежується ця схожість із вашим народом", — сказав Невес.

Минулого сезону, за "зелено-білих" Іґор відіграв 27 матчів, у яких відзначився 12 забитими м'ячами.

Зазначимо, що "леви" розгромно перемогли гостей у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги з рахунком 3:0. Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки.

Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом.