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Невес розповів, чим він схожий на українців

Володимир Кук — 15 серпня, 21:10
Невес розповів, чим він схожий на українців
Іґор Невес
ФК Карпати Львів

Нападник Карпат Іґор Невес розказав про адаптацію у клубі та чим він схожий на українців.

Про це він повідомив на YouTube-каналі "ФК Карпати Львів".

"Якщо ти вже давно в футболі, то з часом адаптуватися стає трохи легше. А коли ти ще молодий, з цим можуть виникати труднощі. Щодо того, чи відчуваю я себе більше українцем, ніж бразильцем не знаю, що сказати, але я почуваюся тут дуже добре. Я думаю, що мене дуже добре прийняли відколи я приїхав. Та й бразильці також бувають різними.
Я родом з тієї частини Бразилії, де люди мають більш європейське походження, тож, можливо, у цьому простежується ця схожість із вашим народом", — сказав Невес.

Минулого сезону, за "зелено-білих" Іґор відіграв 27 матчів, у яких відзначився 12 забитими м'ячами.

Зазначимо, що "леви" розгромно перемогли гостей у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги з рахунком 3:0. Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки.

Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Іґор Невес

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