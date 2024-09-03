Гравець Динамо потрапив у десятку найдорожчих молодих нападників Європи

Нападник київського Динамо Владислав Ванат потрапив у рейтинг найдорожчих нападників Європи до 23 років, які виступають поза межами п'ятірки найкращих ліг за версією порталу CIES Football Observatory.

Список опубліковано у соцмережі X.

Ванат посідає п'яту сходинку рейтингу. Трійку лідерів очолює нідерландський нападник Аякса Браян Броббі, друге місце займає гравець РБ Зальцбург Карім Конате, а третю позицію посідає футболіст московського Спартака Костянтин Тюкавін.

Зазначається, що рейтинг сформований на науковій основі порталу. Це надає доступ до найвищої оціночної вартості у 65 лігах у всьому світі, враховуючи діапазон на 10% вище та нижче прогнозованої фінансової спроможності найімовірнішого покупця.

В сезоні-2024/25 нападник "біло-синіх" провів 8 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше CIES Football Observatory опублікував десятку найкращих футбольних академій Європи. Академія Динамо також потрапила у рейтинг.