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Фелікс досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу

Олександр Булава — 22 липня 2025, 00:15
Фелікс досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу
Жоау Фелікс
Getty Images

Нападник Челсі Жоау Фелікс має принципову домовленість з Бенфікою щодо свого переходу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі тривають переговори між клубами. "Орли" хочуть орендувати 25-річного гравця з обов'язковим правом викупу.

Фелікс також прагне повернутися до Бенфіки, де він починав кар’єру, і заради цього готовий піти на значне зниження зарплати.

Контракт футболіста з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше повідомлялося про інтерес Бенфіки до українського вінгера Жирони Віктора Циганкова.

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