Фелікс досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу

Нападник Челсі Жоау Фелікс має принципову домовленість з Бенфікою щодо свого переходу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі тривають переговори між клубами. "Орли" хочуть орендувати 25-річного гравця з обов'язковим правом викупу.

Фелікс також прагне повернутися до Бенфіки, де він починав кар’єру, і заради цього готовий піти на значне зниження зарплати.

Контракт футболіста з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше повідомлялося про інтерес Бенфіки до українського вінгера Жирони Віктора Циганкова.