Нападник Барселони не зіграє у матчі Іспанії проти Болгарії через перенавантаження

Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 14:26
Нападника Барселони Феррана Торреса виключили зі складу на матч відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Болгарії. 

Про це повідомила пресслужба RFEF.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста, у якого лікарі діагностували м'язове перенавантаження.

Зазначимо, що напередодні Торрес відіграв повний матч проти Грузії, в якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

Загалом цього сезону 25-річний форвард 10 разів з'явився на полі на клубному рівні – за цей час він забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Матч Іспанії та Болгарії відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.

Раніше стали відомі подробиці травми Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі з Азербайджаном.

