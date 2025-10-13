Нападник Барселони не зіграє у матчі Іспанії проти Болгарії через перенавантаження

Нападника Барселони Феррана Торреса виключили зі складу на матч відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Болгарії.

Про це повідомила пресслужба RFEF.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста, у якого лікарі діагностували м'язове перенавантаження.

Зазначимо, що напередодні Торрес відіграв повний матч проти Грузії, в якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

Загалом цього сезону 25-річний форвард 10 разів з'явився на полі на клубному рівні – за цей час він забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Матч Іспанії та Болгарії відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.

