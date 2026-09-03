MEGOGO здобув права на Лігу націй УЄФА, кваліфікацію та основний турнір Євро-2028

За результатами тендеру медіасервіс MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні нового циклу турнірів національних збірних УЄФА у 2026-2028 роках.

Про це повідомила його пресслужба.

До пакета увійшли Ліга націй УЄФА 2026-28, Європейська кваліфікація до УЄФА Євро-2028 та фінальний турнір континентальної першості. Новий цикл офіційних матчів європейських збірних стартує у вересні 2026 року з Ліги націй.

Груповий етап цього турніру розпочнеться 24 вересня та триватиме до 17 листопада. Команди ліг A, B і C проведуть по шість ігор – удома та на виїзді проти кожного суперника у своїй групі.

Матчі турніру будуть доступні на OTT-платформі у всіх передплатах MEGOPACK та у передплаті "Спорт", а також на телеканалах MEGOGO Футбол. Поєдинки збірної України будуть також доступні додатково й за передплатою "Оптимальна", і безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Окрім цього, "MEGOGO СПОРТ" показуватиме у прямому етері по одному обраному матчу кожного ігрового дня Ліги націй УЄФА-2026/27.

Збірна України виступить у групі B2 разом із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Після завершення турніру MEGOGO транслюватиме і матчі Європейської кваліфікації, у межах якої збірні боротимуться за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи 2028 року.

Трансляції матчів збірної України супроводжуватиме студійне мовлення MEGOGO. Склад коментаторів, ведучих, експертів та деталі студійних трансляцій медіасервіс оголошуватиме додатково.